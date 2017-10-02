Юрий Панченко: "Уход из "Динамо" не стал неожиданным"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Юрий Панченко отметил, что он не удивился решению руководства "бело-голубых" не продлевать с ним контракт. На этом посту его сменил рулевой сборной Сербии Зоран Терзич. Под руководством Панченко команда выигрывала золотые медали чемпионата России, а в сезоне-2016/17 дошла до "Финала четырех" Лиги чемпионов.

- Для меня решение клуба не было неожиданностью, - цитирует "Р-Спорт" Панченко. - Это было предсказуемо. Команда очень тяжело играла, нас лихорадило, было много травмированных. Кубок России мы проиграли, хотя за нас выступала Бетания де ла Крус. У клуба есть своя политика, и если они захотели что-то поменять, то это нормально. У меня такая профессия, что нужно быть готовым к любым поворотам.

Если говорить по результату, то я очень доволен тем, как прошли два года работы в клубе. У нас два золота в России, которого у московского "Динамо" давно не было. Мы впервые за долгое время вышли в "Финал четырех" Лиги чемпионов, но другое дело, что по объективным и субъективным причинам результата там добиться не удалось. Сейчас об этом вспоминать уже бессмысленно. Факт тот, что за два года результат был.