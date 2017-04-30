Юрий Панченко: "Московское "Динамо" проявило огромную волю к победе в финале чемпионата России"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Панченко подчеркнул, что его подопечные могли завершить финальную серию чемпионата России с казанским "Динамо" в четырех матчах за счет воли к победе. Волейболистки столичной команды выиграли у одноклубниц из Казани со счетом 3-1 в четвертом матче серии и стали чемпионками России. Общий счет в серии – 3-1.

– Сегодня был особый день, – приводит "Р-Спорт" слова Панченко. – Мы говорили перед матчем, что если не (выиграем) сейчас, то в Москве будет еще тяжелее. Девчонки выложились, показали огромную волю к победе. Сегодня был простой, не очень зрелищный волейбол, но это понятно – финал. Праздновать победу? Мы уже отметили. Нам медали подарили. В самолете будем спать, не получится отпраздновать. Задачу на сезон, считаю, мы выполнили. Два раза подряд стать чемпионом России – это дорогого стоит. А дальше руководство решит – нет или да. По мне так выполнили задачу.