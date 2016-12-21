15:49 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Юрий Панченко: "Динамо" ждет очень тяжелой игры с "Енисеем" в Кубке России"

0
0
0

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Панченко отдал должное сопернику по полуфиналу Кубка России - красноярскому "Енисею". "Финал четырех" Кубка России среди женских клубов состоится 27-28 декабря в Казани.

- "Понятно, что "Енисей" будет играть против нас в Кубке России по максимуму, - цитирует "Р-Спорт" Панченко. - Этот клуб выделяется неплохой командной игрой. В матче чемпионата России они играли против нас очень здорово, тогда у них получалось практически все. Дома они действуют очень прилично, тогда они почувствовали кураж. Ждем очень тяжелой игры и в этот раз. Все будет зависеть от того, как мы будем играть.

Мы понимаем, что Кубок России - очень значимый турнир, нам нужно завершить этот год на положительной ноте. В Кубке важно только первое место, вторые-третьи места ничего не значат. Делаем все, чтобы подойти к турниру в оптимальной форме.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20161221/1114071654.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ