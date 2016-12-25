Юрий Маричев: "Игроки "Факела" компенсируют недостаток опыта своим желанием"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Маричев после матча чемпионата России против "Факела" (3:1) отметил, что против команд, в составе которых есть молодые волейболисты, сложно играть. По его словам, команда из Нового Уренгоя выступает с огромным желанием.

- Первую партию, как всегда, начинали очень тяжело, но ребята молодцы – вытащили ее, - приводит "Р-Спорт" слова Маричева. - Все шло к 3-0, но в середине третьей партии сделали много своих ошибок, дали возможность сопернику выиграть партию. Потом мы собрались, показали свою игру, довели матч до победы. Думаю, опыт сказался. То, что в "Факеле" есть много молодых игроков, является плюсом, потому что у них есть огромное желание, и оно компенсирует недостаток опыта. С такими командами всегда тяжело играть, они сильно хотят показать себя.

Середину чемпионата команда довольно хорошо провела. Сейчас, к концу первого круга, пошел небольшой спад, но у нас сейчас небольшой перерыв, за это время мы надеемся это исправить. Думаю, дома с "Факелом" будет намного тяжелее играть, надо будет серьезно готовиться к ним. В Новом Уренгое будет непросто.