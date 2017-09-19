"Югра-Самотлор" снялась с Кубка России

"Югра-Самотлор" приняла решение сняться с Кубка России из-за финансовой ситуации, сообщает пресс-служба новосибирского "Локомотива". На полуфинальном этапе турнира нижневартовская команда должна была сыграть против "Локомотива", "Факела" и "Динамо" из Ленинградской области.

Ранее из-за финансовых причин с турнира снялся клуб "Прикамье".

Полуфинальный раунд Кубка России состоится с 11 по 15 октября в Кемерово, Новосибирске и Казани.