Волейболистки "Динамо-Казань" отдали краснодарскому "Динамо" только 46 очков

"Динамо-Казань" в трех сетах обыграло краснодарских одноклубниц в матче регулярного чемпионата российской суперлиги. Клуб из столицы Татарстана отдал соперницам лишь 46 очков за всю партию и с 14 победами в 15 матчах возглавляет турнирную таблицу.

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15-й тур

"Заречье-Одинцово" (Московская область) - "Динамо" (Москва) - 2:3 (25:22, 17:25, 24:26, 25:22, 11:15)

"Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - "Енисей" (Красноярск) - 3:1 (25:19, 25:22, 25:27, 25:21)

"Динамо" (Краснодар) - "Динамо-Казань" (Казань) - 0:3 (15:25, 14:25, 17:25)