Власов перешел в московское "Динамо"

Центральный блокирующий сборной России Илья Власов подписал контракт с московским "Динамо". Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на один год.
Предыдущие четыре сезона 22-летний Власов провел в составе "Факела", с которым в 2017 году выиграл Кубок Вызова. В составе сборной России волейболист завоевал золото чемпионата Европы-2017.
Дополнительная информация
http://vcdynamo.ru/novosti-i-sobytiya/novosti-kluba/tsentralnyj-blokiruyuschij-ilya-vlasov-prodolzhit-kareru-v-stolichnom-dinamo-64377/