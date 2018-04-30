Власов перешел в московское "Динамо"

Центральный блокирующий сборной России Илья Власов подписал контракт с московским "Динамо". Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на один год.

Предыдущие четыре сезона 22-летний Власов провел в составе "Факела", с которым в 2017 году выиграл Кубок Вызова. В составе сборной России волейболист завоевал золото чемпионата Европы-2017.