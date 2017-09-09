Владислав Фадеев: "Волейболистки сборной России пока не готовы играть на чемпионате Европы"

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев отметил, что женская сборная России пока не показывают ту игру, которая позволила бы им успешно выступить на чемпионате Европы. однако, по его словам, время для подготовки еще есть.

Женская сборная России в субботу проиграла команде Китая в матче Всемирного кубка чемпионов в Японии со счетом 0-3 и потерпела третье поражение в четырех встречах турнира.

- Пока мы не показываем той игры, на которую рассчитываем, - цитирует "Р-Спорт" Фадеева. - Тренерский штаб ищет оптимальный состав. "Гран-при" нам не хватило для этого. Хорошо, что есть такой турнир, как Кубок чемпионов, на котором можно подготовиться. Пока мы не готовы играть на чемпионате Европы, но не все безнадежно. Немного времени у тренерского штаба еще есть.