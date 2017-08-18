Владимир Кузюткин: "Почему-то никто не спрашивает меня, почему сборная переживает такие тяжелые времена"

Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин отметил, что команда серьезно отнесется к предстоящему Всемирному кубку чемпионов. Турнир пройдет в начале сентября в Японии.

– Это неофициальный и в какой-то мере коммерческий турнир, но девочки хотят там сыграть. Мы будем играть на Всемирном кубке чемпионов на максимуме, – цитирует "Р-Спорт" Кузюткина. – Мы не можем не готовиться к нему, так как за нами все равно стоят зрители, болельщики. Мы это знаем и помним об этом. Мы уважаем своих болельщиков.

Почему-то никто не спрашивает меня, почему сборная переживает такие тяжелые времена. Что мы, в расцвете сейчас, у нас ренессанс в российском женском волейболе? Я такого не чувствую. Ренессанс был 10-15 лет назад, когда в женской сборной было 20 конкурирующих игроков. Сейчас у меня уже идет борьба за место в составе, кто поедет на турниры. Два года назад был понятен состав сборной России. Сейчас у меня в равной степени на место в команде претендуют как минимум два человека. Сейчас в сборной есть конкуренция. Это конкуренция не звезд, а достаточно хороших молодых игроков. Игроки есть, пусть добиваются права играть за сборную. Ни один тренер не откажется от хорошего игрока. Я не знаю таких тренеров, которые хотят проиграть. Я себя к таким не отношу.