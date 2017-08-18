Владимир Кузюткин: "Если я чем-то и могу быть недоволен, то блоком и защитой"

Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин отметил, что команде еще нужно налаживать взаимодействие. Такой вывод он сделал по спаррингу с Болгарией в Новогорске.

– Игровые связи у нас сейчас не самые плохие, но всегда чего-то не хватает. Пока у нас есть резерв в защите – всегда можно сыграть лучше, – цитирует "Р-Спорт" Кузюткина. – К нападению никаких претензий нет. Все игроки в первом контрольном матче со сборной Болгарии сыграли на своем максимуме в силу своих сегодняшних возможностей. Сейчас, по сути, соединились две команды в нашей сборной. Я считаю, что мы показали не самую плохую игру.

Если я чем-то и могу быть недоволен, то блоком и защитой. А все остальное на том уровне, который я и ожидал для этого периода. Все-таки такие безусловные лидеры сборной России, как Татьяна Кошелева, Наталия Гончарова, пришли в команду 20 дней назад. И для 20 дней сделано немало. Не мной, а командой.