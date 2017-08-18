10:10 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Владимир Кузюткин: "Если я чем-то и могу быть недоволен, то блоком и защитой"

Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин отметил, что команде еще нужно налаживать взаимодействие. Такой вывод он сделал по спаррингу с Болгарией в Новогорске.

– Игровые связи у нас сейчас не самые плохие, но всегда чего-то не хватает. Пока у нас есть резерв в защите – всегда можно сыграть лучше, – цитирует "Р-Спорт" Кузюткина. – К нападению никаких претензий нет. Все игроки в первом контрольном матче со сборной Болгарии сыграли на своем максимуме в силу своих сегодняшних возможностей. Сейчас, по сути, соединились две команды в нашей сборной. Я считаю, что мы показали не самую плохую игру.

Если я чем-то и могу быть недоволен, то блоком и защитой. А все остальное на том уровне, который я и ожидал для этого периода. Все-таки такие безусловные лидеры сборной России, как Татьяна Кошелева, Наталия Гончарова, пришли в команду 20 дней назад. И для 20 дней сделано немало. Не мной, а командой.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20170818/1124408290.html

(function(a, b, c, d, e, f, g, h) { g = b.createElement(c); g.src = d; g.type = "application/javascript"; g.async = !0; h = b.getElementsByTagName(c)[0]; h.parentNode.insertBefore(g, h); a[f] = []; a[e] = function() { a[f].push(Array.prototype.slice.apply(arguments)); } })(window, document, "script", (document.location.protocol === "https:" ? "https:" : "http:") + "//cdn01.nativeroll.tv/js/seedr-player.new.js", "SeedrPlayer", "seedrInit");
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий