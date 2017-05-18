Владимир Алекно: "Знаком со Знарком, он такой же сумасшедший, как и я"

Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно заявил, что у него есть общие черты с наставником хоккейной сборной России Олегом Знарком. Специалист отметил, что уважает хоккей, так как там играют настоящие мужики, и у них есть чему поучиться.

– Вы часто приходите на матчи "Ак Барса". Там вы больше как тренер или как болельщик?

– Что я могу там делать как тренер? Я очень уважаю хоккей, – сказал Алекно. – Отношусь к нему, как к настоящему спорту. Это настоящие мужики. Как тренер могу поучиться характеру. Как люди переступают через боль и продолжают работать. Смотрю сейчас и чемпионат мира по хоккею. Лично знаком со Знарком. Он такой же сумасшедший, как и я. Он живет своей работой. (Артур ЕНИКЕЕВ)