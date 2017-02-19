Владимир Алекно: "Жаль, что такие матчи, как с "Динамо", заканчиваются"

Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно заявил, что ему понравилась игра 20-го тура чемпионата России против "Динамо" (3:1). Специалист отметил, что игра проходила на высоком уровне, и он надеется, что волейбол в стране будет держать подобный уровень. Казанский клуб занимает первое место в турнирной таблице, московское "Динамо" – на второй строчке.

– Понимаю, что моим ребятам сегодня было тяжело, но мне очень жаль, что такие матчи, как с московским "Динамо", кончаются, – цитирует "Р-Спорт" Алекно. – Хочется, чтобы волейбол был на таком уровне и продолжался как можно дольше. Мы сегодня по глупостям проигрывали. В основном сегодня играла подача, "Динамо" хорошо подавало. Это было основным оружием в этой встрече.