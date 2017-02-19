21:19 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Владимир Алекно: "Жаль, что такие матчи, как с "Динамо", заканчиваются"

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Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно заявил, что ему понравилась игра 20-го тура чемпионата России против "Динамо" (3:1). Специалист отметил, что игра проходила на высоком уровне, и он надеется, что волейбол в стране будет держать подобный уровень. Казанский клуб занимает первое место в турнирной таблице, московское "Динамо" – на второй строчке.

– Понимаю, что моим ребятам сегодня было тяжело, но мне очень жаль, что такие матчи, как с московским "Динамо", кончаются, – цитирует "Р-Спорт" Алекно. – Хочется, чтобы волейбол был на таком уровне и продолжался как можно дольше. Мы сегодня по глупостям проигрывали. В основном сегодня играла подача, "Динамо" хорошо подавало. Это было основным оружием в этой встрече.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20170219/1116595177.html

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