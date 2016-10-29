Владимир Алекно: "Зенит" ощущал напряжение, даже выигрывая партии с большим перевесом"

Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно отметил, что в матче суперлиги с "Югрой-Самотлором" (3:1) ощущал напряжение. По его словам, подобные матчи идут на пользу команде.

– Нам необходимы такие игры, – цитирует официальный сайт ВФВ Алекно. – Даже выигрывая все партии со значительным преимуществом, мы ощущали напряжение. Так что здесь есть положительный момент.

– Что случилось во второй партии?

– В одной расстановке забуксовали. Женя Сивожелез не справился с подачей. Конечно, повлиял визит в Бразилию. Игроки – люди. Все ждут, думаю, что это машины, а это люди. Поэтому то, что происходит на площадке – это норма.

– Почему в Нижневартовск не приехал Вильфредо Леон?

– У него сейчас идет процесс оформления рабочей визы. Предыдущая у него закончилась, и он поехал получать новую. Надеюсь, что к Новосибирску он уже сможет играть.