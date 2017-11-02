Владимир Алекно: "Вернусь ли в сборную России? Не стану говорить "нет"

Главный тренер казанского "Зенита" Владимир Алекно рассказал, скучает ли он по работе в сборной России. По его словам, сейчас он не готов вернуться в национальную команду.

– Слишком много времени, сил и жизненной энергии я отдал этой команде, чтобы быть к ней равнодушным, но... Пока она обходится без меня.

– Вы допускаете, что когда-нибудь вернетесь?

– Ни от чего нельзя зарекаться. Вот и я не стану говорить "нет". Но сегодня сборная во мне не нуждается. К тому же работа в национальной команде – особая. Здесь контракты и деньги никакой роли не играют. Если работать честно, нужно отдавать то, что у тебя внутри. Много чем жертвовать, в том числе и личной жизнью. Сейчас я к таким жертвам не готов.

– А если вас пригласят возглавить национальную команду другой страны, что ответите?

– Не рассматривал такую возможность. Время покажет. Пока все предложения, которые мне поступают, заканчиваются одним звонком. Меня и в Казани всё целиком и полностью устраивает.