Владимир Алекно: "В "Зените" нет безразличных людей, поэтому мы выиграли"

Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно после победы в суперлиге над московским "Динамо" заявил, что казанский клуб будет побеждать до тех пор, пока может. В финале турнира "Зенит" обыграл соперника в трех сетах и выиграл золотые медали.

– Я прекрасно отдаю себе отчет, что у всего есть начало и конец, – сказал во флеш-интервью Алекно. – Но пока у "Зенита" есть возможность побеждать, мы будем это делать. Потом придет другая команда, и уже она будет побежать, будет радоваться. Но сегодня радуемся мы.

Как можно быть недовольными самоотдачей игроков? Здесь нет безразличных людей, поэтому мы выиграли.