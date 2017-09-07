Владимир Алекно: "В новом сезоне будет тот накал борьбы, которого давно не было"

Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно отметил, что в предстоящем сезоне будет серьезный накал борьбы, которого давно не было. Он также добавил, что сейчас ни с одной командой не бывает легко.

– Новый сезон – новый вызов. Мы понимаем, что в новом сезоне будет непросто, – приводит пресс-служба "Зенита" слова Алекно. – Думаем и о будущем, поэтому в нашем составе есть молодые ребята – наша молодежная команда и фарм-клуб "Академия" постоянно помогают нам игроками.

Питерский "Зенит" – один из конкурентов. Серьезно укрепился "Локомотив". Серьезные амбиции, как и раньше, у Белгорода. Московское "Динамо" не нужно снимать со счетов. Все другие команды я называю домашними. Сейчас вообще ни с кем легко не бывает – Кемерово, Красноярск. Не хочу загадывать, сколько будет победных матчей. Я согласен, что в предстоящем сезоне болельщики увидят тот накал борьбы, которого давно не было. Мне так кажется.