20:05 | Волейбол — Россия

Владимир Алекно: "В этом году радости от Суперкубка больше"

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Главный тренер казанского "Зенита"  Владимир Алекно поделился эмоциями после победы в Суперкубке России. Казанцы победили одноклубников из Санкт-Петербурга (3:1).

-  В этом году радости от победы в Суперкубке больше. Победы тяжело даются. Рабочие моменты, рабочие выигрыши. Это первый наш титул и я рад. Что случилось во второй четверти? Так, как они подавали – мало кто сможет принимать. Может я немного ошибся с тайм-аутом. Сейчас мы не находимся в оптимальной форме, мы еще можем добавить. (Артур Еникеев)

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