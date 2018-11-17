Владимир Алекно: "В этом году радости от Суперкубка больше"

Главный тренер казанского "Зенита" Владимир Алекно поделился эмоциями после победы в Суперкубке России. Казанцы победили одноклубников из Санкт-Петербурга (3:1).

- В этом году радости от победы в Суперкубке больше. Победы тяжело даются. Рабочие моменты, рабочие выигрыши. Это первый наш титул и я рад. Что случилось во второй четверти? Так, как они подавали – мало кто сможет принимать. Может я немного ошибся с тайм-аутом. Сейчас мы не находимся в оптимальной форме, мы еще можем добавить. (Артур Еникеев)