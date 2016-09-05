Владимир Алекно: "Уйти в отставку - самое простое решение"

Главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно еще не общался с Всероссийской федерацией волейбола по поводу своего будущего в команде. По его словам, уйти в отставку было бы самым простым решением в сложившейся ситуации.

Алекно, выигравший золото Олимпийских игр со сборной России в 2012 году, вернулся в национальную команду в 2015 году и вывел ее на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. В Бразилии россияне заняли четвертое место.

– У нас в России принято, что если результат неудовлетворительный, то тренер должен взять на себя ответственность. Как правило, тренер делает это и уходит в отставку, – цитирует "Р-Спорт" Алекно. – И для меня в данной ситуации это самое простое. Простое по сравнению с внутренним состоянием, переживанием. Для меня самая большая ответственность это то, что происходит внутри меня, то, что я видел в глазах моих ребят. А остальное по сравнению с этим не так важно. Я пока не обсуждал вопрос моего будущего в сборной России с федерацией и ответить на него не могу.