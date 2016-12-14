Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно после победы над "Локомотивом" (3:0) в матче "Финала шести" Кубка России в интервью "БИЗНЕС Online" дал понять, что ждал от соперника борьбы. В полуфинале новосибирская команда, которая заняла второе место в группе А, сыграет против "Белогорья".

– Со стороны соперника сегодня, судя по всему, были какие-то тактические игры? "Локомотив" два сета играл резервным составом.

– Для меня есть Всевышний, который создал мир. Есть Всевышний, который контролирует спорт. Я думаю, что ему это не понравится. Спорт должен быть спортом. Впрочем, мы свою задачу сегодня выполнили, остальное меня не касается.

– В предыдущих матчах вы были недовольны игроками, которые выходили на замену.

– Сегодня все молодцы. Кобзарь – молодец, вышел и хорошо завел команду, Денис Земченок, да все. В дальнейшем это может нам помочь.

– Андрей Ащев пропустил второй матч подряд. Что с ним?

– Вчера спину на разминке потянул, но с ним уже все в порядке.