Владимир Алекно: "От "Зенита" ждут только победы"

Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно после победы над "Локомотивом" (3:1) в "Финале шести" кубка России отметил, что турнир получился довольно тяжелым. По словам наставника, Сургут подарил настоящий праздник волейбола.

– От нас ждут только победы, любой другой результат расценивается как провал – от этого, наверное, все напряжение идет, – цитирует алекно volley.ru. – Все команды, которые играют против нас, рискуют. Если риск проходит – выравнивается игра. Вчера так было с "Динамо", сегодня с "Локомотивом". Это хорошо, нам это нужно, давно мы не играли таких тяжелых турниров. В целом Сургут подарил настоящий праздник волейбола: на улице минус сорок, а люди заполнили зал!