23:34 13 декабря | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Владимир Алекно: "Недоволен теми, кто вышел на замену"

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Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно считает, что его команда могла сыграть лучше в матче "Финала шести" Кубка России с "Факелом" (3:0). По его словам, уверенный счет не должен расслаблять команду.

– Понятно, что игроки делают результат, а не название команды. Отсутствие того же Волкова, Власова наверняка сыграло свою роль, Клюка не в лучшей форме. Впрочем, "Факел" меня не интересует на сегодняшний день., – цитирует официальный сайт ВФВ Алекно. – Мы сыграли, сделали свою работу. Технического брака было немножко больше, чем нужно для этой команды, но в общем и целом движемся вперед.

Был ли риск с выходом на площадку Леона? Нет, ну какой риск, у нас же медицинский штаб работает. Он выполнил свою работу. Игровую практику он ведь должен набирать, или вы думаете, что Леон выйдет и просто так сыграет? Доволен ли теми, кто выходил на замену? Недоволен.

Дополнительная информация

http://www.volley.ru/news/221/p1/15056/

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