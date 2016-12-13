Владимир Алекно: "Недоволен теми, кто вышел на замену"

Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно считает, что его команда могла сыграть лучше в матче "Финала шести" Кубка России с "Факелом" (3:0). По его словам, уверенный счет не должен расслаблять команду.

– Понятно, что игроки делают результат, а не название команды. Отсутствие того же Волкова, Власова наверняка сыграло свою роль, Клюка не в лучшей форме. Впрочем, "Факел" меня не интересует на сегодняшний день., – цитирует официальный сайт ВФВ Алекно. – Мы сыграли, сделали свою работу. Технического брака было немножко больше, чем нужно для этой команды, но в общем и целом движемся вперед.

Был ли риск с выходом на площадку Леона? Нет, ну какой риск, у нас же медицинский штаб работает. Он выполнил свою работу. Игровую практику он ведь должен набирать, или вы думаете, что Леон выйдет и просто так сыграет? Доволен ли теми, кто выходил на замену? Недоволен.