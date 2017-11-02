Владимир Алекно: "Не стоит забывать, что победы усыпляют, не дают индивидуального прогресса"

Главный тренер казанского "Зенита" Владимир Алекно рассказал, как мотивировать на дальнейшие успехи команду, которая выигрывает практически все игры.

– Победная философия — очень тонкая вещь. Именно победой оценивается работа игрока, тренера, команды в целом, - цитируют Алекно "Известия". - Но не стоит забывать, что победы усыпляют, не дают индивидуального прогресса. В этом сложность. Нужно объяснять, что игроки могут остановиться в развитии. Я переживаю по этому поводу за ребят. Хотя и здесь некоторые стоят особняком. Например, Максим Михайлов. Он работяга, никогда не щадит себя на тренировках, сколько бы титулов на его счету ни было. Но есть и те, кто, несколько раз выиграв чемпионат России, считают, что достигли в волейболе всего и расти уже некуда. Как следствие — они перестают прогрессировать. Мне как главному тренеру важно донести до них, что победы победами, но индивидуальный рост ни в коем случае не должен останавливаться.

— То есть вы еще и роль психолога на себя берете?

— Есть и такие моменты. Тут важны нюансы... Да, побеждает команда. Но при этом значительное количество очков набирает, например, Леон, который по праву считается сейчас лучшим волейболистом мира. Или Макс Михайлов и Мэттью Андерсон. Есть и те, кто проводит на площадке меньше времени и не так сильно влияет на результат. Вот им в основном и нужно объяснять подобные моменты. Впрочем, и звезд приходится иногда мотивировать. Например, у Леона все хорошо идет в атаке, подача блестящая, но игра в защите, на приеме оставляет желать лучшего. А он может посчитать, что его атакующих навыков вполне достаточно. В финале Лиги чемпионов Леон своими подачами "убил" соперников. Вроде бы — что еще нужно? Претензий к нему не предъявишь. Вот здесь как раз важно направить его внимание на индивидуальный рост — как бы гениален ты ни был в атаке, в защите нужно прибавлять.