Владимир Алекно: "Мы вымучили победу в матче с "Динамо"

Главный тренер казанского "Зенита" Владимир Алекно подчеркнул, что его команда вымучила победу в матче 15-го тура чемпионата России против московского "Динамо". Он также добавил, что игроки больше хотели быть уставшими, чем выглядели на самом деле.

Отметим, что "Зенит" в декабре провел 11 встреч. Ранее команда выиграла клубный чемпионат мира.

– Вымучили победу. Но все равно усталость – не оправдание, – приводит "Р-Спорт" слова Алекно. – По-моему, игроки больше хотели быть уставшими, чем на самом деле выглядели. Хорошо, что выиграли.

Если говорить об игре соперника, то считаю, что когда Коой встал на свое место, он добавил физической силы атаке.

"Зенит" сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Команда после 15 игр набрала 41 очко и опережает "Белогорье" на один балл.