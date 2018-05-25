Владимир Алекно: "К сожалению, в процессе определения будущего Леон участвовал не только он"

Главный тренер казанского "Зенита" Владимир Алекно отметил, что у клуба было не так много шансов удержать Вильфредо Леона. Также он подчеркнул, что заменой ему должен стать Ирвин Нгапет.

– К сожалению, в процессе определения будущего Леон участвовал не только он. У него еще есть супруга и агент, – цитирует "Бизнес-Online" Алекно. – Они все вместе принимали решение. С точки зрения женщины с маленьким ребенком, его супругу понять можно. Большей частью она одна в стране, где шесть месяцев снег. Жизнь в Италии совершенно другая. На мой взгляд, этот фактор был основным. Что касается экономической части, то насколько я знаю, разница небольшая. Плюс фактор другого чемпионата. Следующий чемпионат Италии будет еще сильнее. Если состоятся все переходы, о которых говорят, "Перуджа" и "Мачерата" будут достаточно сильно укреплены.

– Что скажете об Ирвине Нгапете?

– Это два совершенно разных игрока, которых не нужно сравнивать. Леон, помимо таланта, обладает физическими данными, полученными от Всевышнего. Нгапет – игрок другого стиля. С общей игрой, с приемом, с авантюрой, с элементами шоу, что меня не беспокоит. Он был лидером своих команд. Он игрок с сердцем, с характером. У него не те данные, что у Леона, но у него есть чем это компенсировать.

Одно только меня беспокоит – как будет работать связка Бутько – Нгапет. Александр адаптирован под на наш российский волейбол, который рассчитан на физические данные. Нгапет же статус одного из лучших игроком мира заработал, играя с Тоньютти и Бруно. В этом направлении нам предстоит определенная работа.