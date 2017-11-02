Владимир Алекно: "Главный соперник "Зенита" сам "Зенит"

Главный тренер казанского "Зенита" Владимир Алекно назвал главного соперника команды в этом сезоне.

– В первую очередь казанский "Зенит". Да, главное, чтобы мы сами все сделали правильно, не допускали ошибок. И тогда все будет хорошо, - цитируют Алекно "Известия".

– На подготовке команды к сезону сказалось отсутствие нескольких ведущих игроков, которые выступали в составе сборной России на чемпионате Европы?

– Вернувшись из Польши, ребята сразу включились в работу. Да, им было тяжело. Но ты будешь чувствовать себя уставшим, если сам захочешь быть таким. К счастью, это не про наших игроков. Артем Вольвич, Максим Михайлов и Саша Бутько тренируются с полной самоотдачей. Мне даже не приходится их мотивировать. Конечно, им сейчас не нужны сверхинтенсивные нагрузки. Ведь скоро клубный чемпионат мира, к которому нужно подойти в хорошей форме. Поэтому в отношении этих волейболистов мы уделяем больше внимания восстановительным процессам, а не технике и тактике.