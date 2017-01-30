Виталий Мутко: "Власти Кубани должны продолжить поддерживать "Динамо"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что властям Краснодарского края необходимо продолжить поддерживать "Динамо". По его словам, других источников финансирования у многих российских профессиональных клубов просто нет.

Текущий состав, тренерский штаб и персонал как женской, так и мужской команды краснодарского клуба не получают зарплату уже семь месяцев. В субботу волейболисты бойкотировали матч чемпионата России с "Енисеем", чтобы привлечь внимание к финансовым проблемам клуба. В воскресенье уже волейболистки не вышли на игру внутреннего первенства с казанским "Динамо".

- У "Динамо" должна быть какая-то открытая концепция управления профессиональным клубом, а не втихаря как-то закрываться, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Если есть профессиональный клуб, надо смотреть в будущее с перспективой, нести ответственность за это. Без поддержки местных властей клубам не выжить. Надо, чтобы власти продолжали поддерживать (клуб. - Прим. "СЭ"). Каких-то других источников (финансирования. - Прим. "СЭ") у многих профессиональных клубов в России - волейбольных, баскетбольных и по другим видам спорта - пока нет.

В Краснодаре для волейбола есть все, и школа тоже. Понятно, что сейчас речь идет о профессиональной команде. Если правительство края меняет какую-то концепцию финансирования, то нужно стараться делать это между сезонами, а не в период сезона. Сначала надо завершить сезон и понимать свои возможности. В Краснодаре волейбол популярен. Пока нас заверяют, что найдут решение всех вопросов по клубу "Динамо".

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