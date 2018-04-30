Вильфредо Леон: "Зенит" полностью заслужил десятую медаль чемпионатов России"

Доигровщик казанского "Зенита" Вильфредо Леон отметил, что с каждый новым трофеем получает новые радостные эмоции. 28 апреля казанцы обыграли одноклубников из Санкт-Петербурга со счетом 3:0 (21:25, 22:25, 22:25) в третье матче финала суперлиги и выиграли серию со счетом 3:0.



- За меня на трибунах "Сибур Арены" горячо болели жена и дочка. Да, мы каждый год выигрываем несколько трофеев, но в каждом случае лично я получаю новые радостные эмоции, - цитирует "Татар-информ" слова Леона. - А тем более, в финале чемпионата России. Ведь каждый успех "Зенита" основан на большой работе. Мы все молодцы! "Зенит" полностью заслужил свою десятую золотую медаль чемпионатов России. И ведь этот результат для нас не максимальный, впереди у нас ещё "Финал четырех" Лиги чемпионов.