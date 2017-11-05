ВФВ создаст совет по продвижению волейбола и бренда "чемпионат России"

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что организация планирует создать совет по продвижение бренда "чемпионат России" и увеличению популярности клубов мужской суперлиги. По его словам, ВФВ не может оказывать финансовую помощь клубам суперлиги, если у них возникают проблемы. В сезоне-2017/18 в мужской суперлиге выступает 14 команд.

- Казанский "Зенит" выдвинул хорошую инициативу, и сейчас ВФВ будет создавать совет по продвижению волейбола и бренда "чемпионат России", - цитирует "Р-Спорт" Яременко. - В этот совет войдут представители всех клубов мужской суперлиги. Проблема с популярностью волейбола в России есть, но в одиночку федерации ее не решить. Нужно делать это совместно с клубами, и мы обязательно будем этим заниматься.

Речь не идет о больших финансовых затратах, ведь есть клубы, которые думают не о том, как привлечь болельщиков, а о том, как отправить команду на выезд в ближайших турах. Сейчас для нас важно создать некую модель, алгоритм действий, чтобы руководители на местах знали, что конкретно надо делать для продвижения волейбола.

Прямое участие федерации в помощи клубу невозможно, так как весь бюджет ВФВ сравним с бюджетом одного клуба суперлиги. Все ресурсы мы используем и будем стараться их использовать, но без государственной поддержки и встречного желания местных властей сделать что-то почти невозможно.