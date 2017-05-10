14:07 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

ВФВ может рассмотреть включение клуба из Петербурга в суперлигу 24 мая

0
0
0
0
2

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) может рассмотреть вопрос включения нового клуба из Санкт-Петербурга в состав участников мужской суперлиги-2017/18 на совещании команд 24 мая, информирует "Р-Спорт". Предположительно клуб будет носить название "Зенит".

При этом отмечается, что попасть новому клубу сразу в суперлигу проблематично. Должна быть какая-то вакансия или определенные обстоятельства. На данный момент никто из действующих клубов мужской суперлиги не изъявлял желания покинуть состав участников добровольно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20170510/1120249568.html

0
0
0
0
2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

qm65883e

да просто из Казани переедет в Питер (в плане состава и тренера)

15:06

rusfed 2.0

Газпром решил и в волейболе пиарить Петербург? Вполне вероятно, что из Казани он в таком случае в итоге уйдет (потому что не будет же он тащить на себе несколько клубов), и монстр в лице казанского Зенита исчезнет

14:53