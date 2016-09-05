15:48 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Вербов будет играющим тренером "Зенита" в новом сезоне

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Волейболист Алексей Вербов в новом сезоне будет играющим тренером казанского "Зенита". Об этом сообщил главный тренер команды Владимир Алекно. 34-летний Вербов после окончания сезона подписал новый контракт с "Зенитом". В августе он заявил о завершении карьеры в национальной сборной.

- У меня есть огромное желание помочь Вербову стать тренером, - цитирует "Р-Спорт" Алекно. - В будущем я вижу в нем хорошего специалиста. Я дам ему шанс. В предстоящем сезоне он будет играющим тренером. Сейчас идет обсуждение, как это будет выглядеть. Возможно, в каких-то матчах я ему даже доверю тренировочный процесс.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20160905/1064706753.html

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