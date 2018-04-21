Вера Ветрова: "Динамо" не устало от побед!"

Волейболистка московского "Динамо" Вера Ветрова подчеркнула, что команда сделала многое для того, чтобы победить в чемпионате России. Столичный клуб завоевал титул третий год подряд, победив в финале казанское "Динамо" (3:2 в сегодняшнем матче, 3-0 в серии).

- Знаете, побед никогда не бывает много. Мы не устали от побед, мы очень рады этому золоту! Мы очень много работали для этой победы. Все три финальных матча с казанским "Динамо" были очень сложные. У нас были спады сегодня, но я рада, что мы в четвертой и пятой партиях показали свой максимум, - цитирует "Р-Спорт" Ветрову. - И то, что мы так хорошо выглядели в концовке сегодняшнего матча, это заслуга нашей физической подготовки. Мы очень хорошо себя чувствовали, и было видно, что Казань уже на физическом спаде играет. А у нас открылось второе дыхание, спасибо нашему тренеру по физподготовке!