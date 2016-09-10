Валентин Кротков: "Зениту" не хватает сыгранности"

Либеро "Зенита" Валентин Кротков рассказал о выступлении команды в матчах предварительного этапа Кубка России в Нижневартовске и отметил, что команде не хватает сыгранности. Казанцы проиграли "Самотлору" (2:3), "Нове" (1:3) и обыграли "Ярлославич" (3:0).

– Было приятно снова приехать в Нижневартовск, сыграть против бывшей команды, – цитирует Кроткова ugra-samotlor.ru.

– Какая задача стоит перед "Зенитом" в этих играх? Есть ощущение, что команде не хватает мотивации.

– Так только кажется. Задача одна – побеждать, вне зависимости от того, в каком составе приехали. Но пока не хватает сыгранности коллектива, многое не получается, иногда бывают нелепые ошибки, неразбериха, кто должен мяч играть, недопонимание.

– Какие ощущения перед стартом нового сезона?

– Ощущения хорошие. Хочется играть, попробовать свои силы, но нужно и много работать, добирать кондиции: остаются пока нелепые ошибки. Это очень неприятно.