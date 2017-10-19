Вадим Панков: "Московское "Динамо" "выдавило" из состава Панкову, это парадокс"

Главный тренер "Заречья-Одинцово" Вадим Панков подчеркнул, что приход Екатерины Панковой в подмосковный клуб – усиление для команды. Наставник, по совместительству отец спортсменки, отметил, что недоволен поведением московского "Динамо" в отношении его дочери.

– Московское "Динамо" "выдавило" из состава Катю, – цитирует "Р-Спорт" Панкова. – Она капитан сборной России, "Динамо" вместе с Панковой два раза подряд выиграло чемпионат России, играло в полуфинале Лиги чемпионов. И она оказалась не нужна клубу, это парадокс, это ужасно.

Пришел новый тренер Зоран Терзич, привели новую связующую Бабешину. Тренер определил, что ему нужны Бабешина и Ветрова. Две игры он не ставил Катю в состав. Мы пришли к выводу, что Катя, к сожалению, не нужна "Динамо". Конечно, она хотела играть за "Динамо". Руководство клуба объяснило, что Катя могла остаться в "Динамо" и тренироваться, но место в составе не гарантировано. Катя же не тот человек, который будет просто тренироваться. Надо или играть, или заканчивать карьеру

Катя перешла в "Заречье" полноценно, это не аренда. Пока не могу сказать, сыграет ли она в ближайшем матче с "Сахалином", пока оформляем ее переход. Будет ясно ближе к матчу. Приход Панковой в "Заречье" – это, безусловно, усиление. Катя будет как воспитатель для наших молодых игроков, это очень важный и положительный момент. Для "Заречья" это огромный плюс.

Напомним, что Панкова вчера расторгла контракт с московским "Динамо" и вернулась в "Заречье-Одинцово", за который выступала с 2007 по 2014 год.