Вадим Панков: "Есть правда в том, что состав сборной России слабее, чем у топ-команд"

Новый главный тренер сборной России Вадим Панков выразил мнение, что у национальной команды нет проблем с атакующими действиями. По словам специалиста, слабым местом является прием.

– Владимир Алекно сетовал, что главному тренеру и клубным не всегда хватает взаимопонимания, не все идут на контакт. Это актуальная проблема?

– Безусловно. И я предложил сегодня, чтобы мы три раза в год собирались со всеми главными клубными наставниками. Нужно обсуждать многие нюансы, отдельных игроков. Если же организовать это не получится – буду сам ездить, общаться с каждым лично.

– Доводилось слышать, что сейчас состав российской сборной слабее, чем у топ-команд. Например, той же Сербии. Суперзвезд мирового уровня – нет. Согласны с этим?

– В этом есть правда, но у нас есть такие игроки, как Татьяна Кошелева и Наталия Гончарова. Есть отличные блокирующие – Ирина Королева и Ирина Фетисова. С атакой у нас нет проблем. А вот с приемом – большие. Нет нападающих четвертой зоны, которые стабильно справлялись бы с подачей. Если Любовь Соколова или Евгения Эстес принимали железно, то сейчас таких людей мы пока не видим.

– Что с этим делать?

– У нас будет три месяца подготовки к чемпионату мира, будем много работать над этим элементом и другими слабыми местами. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью Вадима Панкова – здесь