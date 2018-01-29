В следующем сезоне в женской суперлиге может появиться белорусская команда

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко отметил, что в данный момент ведутся переговоры с Белорусской федерацией волейбола (БФВ) по поводу включения белорусской команды в чемпионат России. Также он подчеркнул, что в мужском разряде такие изменения не рассматриваются.

– Вопрос вступления женского белорусского клуба в чемпионат России обсуждался, – цитирует РИА "Новости" Яременко. – Это первый самый конкретный шаг по нашему сотрудничеству. Обе стороны в этом заинтересованы. Когда именно белорусский клуб сможет вступить в нашу суперлигу, зависит уже от белорусской стороны. Мы с удовольствием примем его уже в следующем сезоне, мы готовы. Нам надо стремиться к тому, чтобы в женской суперлиге было 12 команд, это оптимальное число.

Какой именно клуб будет участвовать в чемпионате России, еще неизвестно, белорусская сторона обсуждает этот вопрос. Возможно, это будет некая базовая команда сборной Белоруссии или какой-то конкретный клуб. Финансовая сторона имеет большое значение, все-таки иностранному клубу достаточно дорого участвовать в чемпионате России.

Что касается мужских клубов, то это не так актуально для белорусской федерации. На сегодняшний день у них женская команда более перспективна.