21:18 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

В семье Алексея Спиридонова родился сын

Доигровщик красноярского "Енисея" Алексей Спиридонов сообщил, что у него в семье родился сын. Мальчика назвали Денисом.

29-летний доигровщик "Енисея" в составе сборной России побеждал на чемпионате Европы (2013) и в Мировой лиге (2011, 2013), а в составе казанского "Зенита" в 2015 и 2016 годах дважды выиграл чемпионат России и Лигу чемпионов.

- Спасибо за поздравления! Сына назвали Денисом, - цитирует "Р-Спорт" Спиридонова.

Денис стал вторым ребенком в семье Алексея и Екатерины Спиридоновых. В 2011 году в их семье родилась дочь София.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/volleyball/20170818/1124433395.html

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