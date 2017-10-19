В московском "Динамо" возмущены заявлением Панкова, что клуб "выдавил" его дочь из состава

Гендиректор московского "Динамо" Вадим Зиничев возмутился словами главного тренера "Заречья-Одинцово" Вадима Панкова о несправедливом отношении к его дочери Екатерине. Накануне "Динамо" объявило о расторжении контракта с Панковой, ее отец заявил, что "Динамо" "выдавило" волейболистку из состава.

– Я с глубоким разочарованием прочитал слова Вадима Панкова о переходе его дочери в "Заречье", – цитирует "Р-Спорт" Зиничева. – Мы возмущены. Фразы, тон, которые Вадим Анатольевич позволил, некорректны и оскорбительны. С Катей мы расстались по-доброму. Все эти три года мы делали для Кати все, и она старалась показать свои лучшие черты. За три года в "Динамо" она добилась наград, побед и всего остального сопутствующего больше, чем за всю предыдущую карьеру. Но отец после этого всего высказал "фи" в адрес "Динамо".

Панков говорит, что мы выдавили Катю из состава, что привели другую связующую. Как тренеру Панкову не знать, что в спорте на площадку выходит не тот, у кого папа – главный тренер какого-то клуба, а тот, кто лучший на площадке и приводит команду к победе. Выход Веры Ветровой в финальных матчах в Казани в прошлом сезоне предоставил нам возможность стать чемпионами России. Это не выпад против Кати. Это ответ на слова Вадима Панкова.

До того, как мы с Катей нашли решение, Вадим Панков приходил в клуб с требованием существенной компенсации. За что? За то, что благодаря Кате мы стали два раза чемпионами России. Повторюсь – никто Катю не гнал. Из-за того, что Зоран Терзич в двух матчах не выпустил ее на площадку, не значит, что "Динамо" ее выдавило. Тренер всем трем связующим предоставлял одинаковое время в тренировочном процессе. Никаких притеснений не было. Мнение тренера для нас первично, ему нужно было время, чтобы определиться, кто будет первой, второй связующей.