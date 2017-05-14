В интернете появилась петиция с требованием дисквалифицировать волейболиста Спиридонова

В интернете появилась петиция с требованием дисквалифицировать волейболиста "Енисея" Алексея Спиридонова до тех пор, пока он не принесет публичные извинения оскорбленной девушке. Петиция направлена в Министерство спорта Российской Федерации, в правительство Красноярского края и руководству клуба, за который выступает эпатажный спортсмен.

Ранее игрок сборной России сделал незнакомой ему девушке несколько непристойных предложений в Твиттере, на что обратили внимание пользователи, а затем и в личной переписке. В свою очередь девушка напомнила, что Спиридонов женат, и попросила его супругу объяснить ему про уважение к женщинам.

– Как хочу себя, так и веду. Если вам не нравится – не читайте. Я же не заставляю вас читать мои твиты! – приводит "360" слова самого Спиридонова. На вопрос о том, как супруга относится к его поведению, Спиридонов заявил, что не знает, поскольку ее нет в Твиттере.

В петиции говорится, что подобное поведение является неспортивным, дискредитирует объединяющую и созидательную миссию, позорит волейбольный клуб "Енисей", игроком которого является Спиридонов, и абсолютно недопустимо для игрока, представляющего Россию на международном уровне.