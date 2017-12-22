"Уралочка" сыграет вторым составом в "Финале четырех" Кубка России

Тренер "Уралочки" Владимир Вертелко заявил, что игроки команды не смогли восстановиться к "Финалу четырех" Кубка России и на встречу выйдет не основной состав.

– Наша основа осталась в Екатеринбурге, – цитирует "Р-Спорт" Вертелко. – В Казани сыграют четыре игрока основного состава. Команда на днях играла на выезде против "Сахалина", у нас была тяжелая поездка, задержка рейса. Долго не могли вылететь после матча, игроки не успели восстановиться, а некоторые даже заболели.

Чемпионат России для нас самое важное соревнование, как и для всех команд, мы так же играем в еврокубках. У нас был сложный график и мы не смогли подойти к матчам Кубка России в должной форме.