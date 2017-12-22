"Уралочка" сыграет вторым составом в "Финале четырех" Кубка России

Тренер "Уралочки" Владимир Вертелко заявил, что игроки команды не смогли восстановиться к "Финалу четырех" Кубка России и на встречу выйдет не основной состав.
– Наша основа осталась в Екатеринбурге, – цитирует "Р-Спорт" Вертелко. – В Казани сыграют четыре игрока основного состава. Команда на днях играла на выезде против "Сахалина", у нас была тяжелая поездка, задержка рейса. Долго не могли вылететь после матча, игроки не успели восстановиться, а некоторые даже заболели.
Чемпионат России для нас самое важное соревнование, как и для всех команд, мы так же играем в еврокубках. У нас был сложный график и мы не смогли подойти к матчам Кубка России в должной форме.
Григорич
Мильдоний прячут!
01:07 23 декабря
Don Miguel
Если игрок не может играть, зачем его ставить? Ради галочки, что "из основы"? Так пользы же от него не будет никакой! Никто в мире материально тренеров за "не тот состав" не наказывает. Имидж может пострадать, сам тренер может быть пожизненно дисквалифицирован, если будет доказано, что сделал это намеренно и за деньги. Если нет, то сохранять своих игроков он право имеет.
22:59 22 декабря
spyhanter
Играют один раз за 6-7 дней.И не успевают восстановиться? С Сахалином играли 17.12. Неделя до Кубка.Это минус Карполю,так как играет одной шестёркой.Вытягивает все соки из основного состава.Пора Карполю на пенсию.Короче сливают кубок...
21:11 22 декабря
Спринт
В кубке Англии если команда Премьер лиги выйдет не основным составом на матч даже с фактически любительской командой 5-го Дивизиона, то будет очень серьёзно наказана и материально и имиджево. А в России в финальном турнире Кубка команда будет играть вторым составом якобы из-за усталости профессиональных волейболисток, наплевав на болельщиков, как своих, так и во всей стране. Команду "Уралочка" за это необходимо дисквалифицировать и перевести в низший Дивизион российского волейбола.
20:01 22 декабря