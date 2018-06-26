"Урал" подписал доигровщика сборной Италии

"Урал" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщиком сборной Италии Олегом Антоновым. Договор с 29-летним игроком рассчитан на один год.

В прошлом сезоне Антонов, ставший серебряным призером Олимпиады-2016, выступал за итальянский "Вибо Валентия", по ходу сезона перебрался в "Зираатбанк" из Турции. Ранее он также играл за "Тревизо", "Мантову", "Дженоа", "Кунео", "Тур", "Трентино".