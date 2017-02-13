У "Заречья-Одинцово" нет денег на участие в заграничных матчах чемпионата

Главный тренер "Заречья-Одинцово" Вадим Панков положительно оценил расширение женского чемпионата России за счет иностранных клубов, однако посетовал, что у клуба нет финансов для поездок на выездные поединки за границу. Ранее сообщалось, что ВФВ ведет переговоры с азербайджанскими "Рабитой" и "Азеррейлом", а также швейцарским "Волеро".

- Это здорово, только мы не можем туда поехать, - цитирует "Р-Спорт" Панкова. – У нас нет финансовой возможности летать за границу в рамках национального чемпионата. Многие наши клубы не потянут. Или же эти иностранные клубы будут принимать нас все время здесь, то есть играть на наших площадках. Что касается уровня лиги, то это шикарно. Клубы Азербайджана, "Волеро" поднимут уровень соревнований.