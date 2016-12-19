20:45 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Тетюхин стал членом президиума ВФВ

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Доигровщик "Белогорья" Сергей Тетюхин избран членом президиума Всероссийской федерации волейбола, сообщает пресс-служба клуба. В члены президиума ВФВ Белгородская областная федерация волейбола выдвинула Тетюхина и Тараса Хтея. В настоящий момент легендарный доигровщик является единственным действующим игроком в президиуме ВФВ.

Напомним, 16 декабря в Москве состоялась отчетно-выборная конференция ВФВ, на которой были избраны руководители федерации, обновлен состав ее руководящего органа. Свои посты сохранили президент ВФВ Станислав Шевченко, вице-президент Геннадий Шипулин и генеральный секретарь Александр Яременко.
 

Дополнительная информация

http://www.belogorievolley.ru/

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