Тетюхин стал членом президиума ВФВ

Доигровщик "Белогорья"​ Сергей Тетюхин избран членом президиума Всероссийской федерации волейбола, сообщает пресс-служба клуба. В члены президиума ВФВ Белгородская областная федерация волейбола выдвинула Тетюхина и Тараса Хтея. В настоящий момент легендарный доигровщик является единственным действующим игроком в президиуме ВФВ.



Напомним, 16 декабря в Москве состоялась отчетно-выборная конференция ВФВ, на которой были избраны руководители федерации, обновлен состав ее руководящего органа. Свои посты сохранили президент ВФВ Станислав Шевченко, вице-президент Геннадий Шипулин и генеральный секретарь Александр Яременко.

