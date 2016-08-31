Президент и главный тренер "Белогорья" Геннадий Шипулин подчеркнул, что доигровщик Сергей Тетюхин не планирует завершать карьеру и будет выступать за клуб в предстоящем сезоне.

40-летний спортсмен в составе сборной России выступал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а после окончания соревнований объявил о завершении карьеры в национальной команде.

- Да, мы планируем, что он будет выступать в предстоящем сезоне, - приводит ТАСС слова Шипулина.

Напомним, Тетюхин был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр в Рио. Для него Олимпиада-2016 стала шестой в карьере.