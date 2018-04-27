Терзич ушел с поста главного тренера "Динамо"

Сербский специалист Зоран Терзич покинул пост главного тренера женского "Динамо". Специалист возглавил московский клуб в 2017 году. Под его руководством команда стала чемпионом России в прошедшем сезоне.

- Мы расстались с Зораном Терзичем. После долгих колебаний он в разговоре со мной сказал, что по личным мотивам покидает "Динамо", - цитирует РИА Новости генерального директора бело-голубых Владимира Зиничева. - Это его желание, его выбор. Решение Терзича уйти не стало неожиданным, он еще в середине сезона приходил ко мне и просился в отставку. Пока, естественно, кандидатов на замену Терзичу нет, так как еще не было времени на поиск.