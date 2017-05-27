Терзич приступит к работе с "Динамо" после чемпионата Европы

Генеральный директор московского "Динамо" Владимир Зиничев заявил, что новый главный тренер команды Зоран Терзич приступит к работе после чемпионата Европы. 50-летний специалист также является наставником сборной Сербии, с которой завоевал серебряные медали на Олимпийских играх-2016.

- Мы проговорили такую возможность, что Терзич может на свое усмотрение пригласить помощника в штаб, - цитирует "Р-Спорт" Зиничева. - Но пока окончательно он не определился – придет он один или с помощником. Терзич приступит к работе в "Динамо" после чемпионата Европы, так как он занят и в сборной Сербии. Но это не большая проблема, мы найдем решение.

Тот факт, что главный тренер будет работать и в сборной, конечно, не был плюсом для нас. Лучше, когда тренер проводит с командой полноценный сезон. Но при этом вот в прошлом сезоне Юрий Панченко все время был с командой, но половина нашего состава в подготовительный период находилась в сборной. Это уже наш удел – либо игроков нет до осени, либо тренера.