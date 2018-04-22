Терзич отказался говорить о своем будущем в московском "Динамо" после победы в ЧР

Главный тренер московского "Динамо" Зоран Терзич не стал отвечать на вопрос о своей работе в клубе в следующем сезоне. Специалист отметил, что нужно наслаждаться победой.

– Не надо говорить о следующем сезоне. Давайте наслаждаться победой, – цитирует РИА "Новости" Терзича.

Напомним, что московское "Динамо" в субботу, 21 апреля, в третий раз подряд и в шестой раз в своей истории победило в чемпионате России, обыграв в финальной серии до трех побед казанское "Динамо" со счетом 3-0 (3-0, 3-2, 3-2).