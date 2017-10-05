Терзич хотел бы работать главным тренером женской сборной России

Главный тренер московского "Динамо" Зоран Терзич хотел бы поработать на посту главного тренера женской сборной России. Специалист 15 лет работает главным тренером женской сборной Сербии, которая стала двукратным чемпионом Европы (2011, 2017), серебряным призером чемпионата мира (2006) и серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Напомним, российские волейболистки неудачно выступили на чемпионате Европы 2017 года, проиграв в четвертьфинале команде Турции со счетом 0:3.

- В мире есть две национальные команды, где я хочу работать - это Россия и Сербия, - цитирует ТАСС Терзича. - Были слухи, не было серьезного разговора с федерацией, но я очень серьезно об этом думал.

Россия выиграла два чемпионата Европы, но сыграла не лучшим образом в этом году. Не знаю, в чем причины такого выступления, но это спорт, нельзя быть всегда первым. Мне серьезно жалко эту команду, потому что я люблю Россию, но, с другой стороны, я был счастлив, потому что, когда россиянки проигрывают, мы выигрываем.