Татьяна Кошелева: "Россия в волейболе должна быть такой же сильной, какой она была всегда"

Доигровщица сборной России Татьяна Кошелева отметила, что национальная команда должна быть такой же сильной, как и раньше.

Волейболистки сборной России заняли восьмое место на чемпионате мира-2018 в Японии. Кошелева пропустила турнир из-за травмы колена, а еще один лидер российской команды Наталия Гончарова досрочно завершила турнир из-за травмы плеча.

– Мне лично очень печально и больно. Я знаю, что такое сборная России, я 12 лет подряд играла в национальной команде. У нас никогда не было низких задач, – цитирует "РИА Новости" Кошелеву. – Мы – и я сейчас говорю в целом о нашей российской команде – должны видеть свои ошибки, понимать, какой прогресс происходит в мировом волейболе, и следовать этим тенденциям.

Если бы не моя травма и травма Наталии (Гончаровой), я уверена, что мы могли бы бороться за медали на этом чемпионате мира. Восьмое место, конечно, не место России на этом турнире. Россия в волейболе должна быть такой же сильной, какой она была всегда.