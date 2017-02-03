Светлана Крючкова: "Игрокам нужно не агентов себе выбирать, а адвокатов"

Двукратная чемпионка мира по волейболу, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России Светлана Крючкова отметила, что краснодарскому "Динамо" больше нет смысла подавать апелляции на решение суда по делу о выплате задолженности. По окончании сезона-2015/16 волейболистка завершила карьеру. "Динамо" по-прежнему не выплатило Крючковой три месячные зарплаты и премии за победу в четырех Кубках, хотя она выиграла дело в суде по этой задолженности. Позднее клуб подал апелляцию на решение суда по делу Крючковой.

– В четверг суд рассмотрел апелляцию "Динамо" по моему делу, – цитирует "Р-Спорт" Крючкову. – Результат для меня положительный. Шансы на то, что клуб опять будет подавать апелляцию, малы. Адвокат мне объяснил, что у них есть вариант. Но апелляция может быть отклонена судьей ввиду того, что дело уже рассмотрели полностью. Судиться клубу со мной ни по каким пунктам уже нет смысла. Надеюсь, что все закончится благополучно в моем случае.

Я знаю, что у "Динамо" судебных решений в пользу игроков очень много, в том числе и в мужской команде. Я не одинока в этом. Надеюсь, что все быстро разрешится после последних событий. Я довольна решением суда. Но я выдохну все равно только тогда, когда деньги будут перечислены.

По основной сумме долга суд отклонил претензии клуба. Все в силе, решение в пользу меня осталось. Клуб не отказывался выплачивать весь долг. Они боролись за то, чтобы уменьшить сумму морального вреда, издержки на адвоката. Что в принципе у них получилось. Я пошла навстречу. Еще они хотели не выплачивать мне инфляцию, которая положена при таких задержках. Но судья оказался на моей стороне, инфляцию клуб погасит мне в полном объеме. Поэтому я им уступила в других пунктах. Пеню в первом чтении я уже выиграла.

Я очень благодарна своему адвокату, которого мне порекомендовала Людмила Хабибуллина. Он помог ей ранее. Этот адвокат достойно представляет мои интересы. Не в пример агентам, которые не сильны в этом. После своего глобального опыта я считаю, что игрокам нужно не агентов себе выбирать, а адвокатов. Агенты в суде защитить не смогут. У некоторых агентов нет юридического образования.