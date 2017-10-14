Сурцева объявила о завершении карьеры

Бронзовый призер чемпионата Европы 2007 в составе сборной России Светлана Сурцева рассказала о том, что она закончила с профессиональным спортом. Последним клубом в ее карьере было краснодарское "Динамо".

- Я закончила с профессиональным спортом, - цитирует "Р-Спорт" Сурцеву. - Предложения из других клубов были, но решила, что уже пришло время заканчивать. Прошлый сезон в краснодарском "Динамо" не очень сложился для меня, с переменным успехом. Ну что себя мучить? Семья тоже поддержала меня в этом решении, что очень важно. Пора начинать новую жизнь. Пока я не определилась, чем буду заниматься после волейбола, все еще только впереди.